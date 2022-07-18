氣溫不斷飆高，未來一周只會更熱，目前全台已有地區高溫達攝氏38度，此時民眾最要注意的就是預防熱傷害，醫師提醒，大部分人都知道室外要防範太陽曝曬，但室內也有2個高溫處易被忽略，嚴重可引發中暑而有生命危險，更提醒6大類族群要特別小心。

博仁醫院副院長康志森在《健康2.0》分享，除了室外容易因為高溫而不適，室內也有2處是大家容易忽略、但可能導致熱傷害的地方，包括「廚房」及「車內」，尤其把小孩或長者丟在車內是非常危險的，有時車內的體感溫度會飆到60度，最嚴重的是熱中暑，中心體溫會高達40度以上，此時會出現意識改變、心臟與多重器官衰竭，甚至死亡。

康志森並點名6大族群在炎夏中更要留意熱傷害。

6大族群在炎夏中更要留意熱傷害。（圖／翻攝自《健康2.0》）

1. 65歲以上長者：體溫調節中樞因退化而失調。

2. 嬰幼兒：體溫中樞尚未發育完全，容易一下子就中暑。

3. 慢性病：包括中風或高血壓病患容易熱傷害。

4. 過重者：BMI指數大於24者，因皮下脂肪太厚 不容易散熱。

5. 心血管疾病患

6. 服用藥物者：服用利尿劑會讓電解質流失，而服用精神科藥物者會因藥物導致體內機制不容易流汗，因而容易遭致熱傷害。