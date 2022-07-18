鼓勵長輩接種疫苗，加碼送禮券。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣18日新增543例COVID-19本土確診案例，分別為263位男性和280位女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下158位、65歲以上32位，多數集中18至64歲青壯年，約占65％，統計至7月17日為止，新竹縣累計今年確診人數10萬8581人。

新增543例地區分布為竹北市183例、竹東鎮98例、湖口鄉91例、新豐鄉61例、新埔鎮26例、關西鎮16例、芎林鄉25例、橫山11例、寶山鄉14例、北埔鄉1例、峨眉鄉1例、尖石鄉16例、五峰鄉0例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離743人、居家照護列管人數2500人。

國內COVID-19疫情仍持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅，未完成接種 COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，衛生局提醒尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗之長輩，儘速完成接種，以獲得保護力。

為鼓勵長輩踴躍出來接種疫苗，新竹縣延長加碼打疫苗送500元禮券活動。凡設籍新竹縣長者施打任1劑疫苗就贈500元禮券，加上中央發布500元禮券，就可以在接種現場領到1000元全聯禮券＋2劑快篩試劑，本加碼活動將延長到7月31日。