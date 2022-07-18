高雄市興建社會住宅目標為1.2萬戶，18日岡山區大鵬九村社會住宅舉行動土典禮，預計興建625戶，2026年底完工，高雄市長陳其邁表示，大鵬九村社宅社宅區段精華，完工後設有社區全齡運動中心、幼兒園等公共服務空間，適合全年齡層使用。

「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」動土典禮18日舉行，陳其邁指出，市府自辦的社會住宅有3個，都在市區交通方便的地段，第1個是在亞洲新灣區，第2個是今天動土的大鵬九村社會住宅，第3個蓋在大寮捷運站，附近有和發工業區，大寮人口成長快速，保障市民居住權。

陳其邁進一步說，中央跟地方大力推動1.2萬戶社會住宅目標，以及擴大租金補助的對象，最重要的是落實3大原則，青年優先、育兒優先以及弱勢優先，希望讓所有的市民朋友都能夠受到最好的照顧。

高雄市工務局表示，岡山區大鵬九村社會住宅選定高雄市岡山區劉厝段為興建基地，位於87期重劃區內，在岡山地區最精華的地段，除了旁邊有已經整治好的公園綠地，跨過省道就是樂購廣場、岡山捷運站、未來的高醫岡山分院，還有即將動工的岡山運動中心，區段精華。

基地面積1萬2988平方公尺，工程經費約新台幣33億721萬元，預計2026年底完工。新工處表示，大鵬九村社會住宅將興建4棟地下2層、地上12層建築物，共625戶，其中套房型有362戶、1房型有126戶、2房型有95戶、3房型有42戶，未來提供橋頭科學園區及路竹科學園區之企業員工、大岡山地區就業人口、青年及弱勢等族群居住。

地面層將規劃幼兒園增加幼兒就讀機會，落實社會福利的政策，其它公共服務空間包含社區照顧關懷據點、日間照顧關懷據點、公服大廳、社宅大廳、社區全齡運動中心、高雄市新住民會館、身障社區式日間服務據點等，並納入綠建築標章、智慧建築標章、耐震標章、無障礙住宅標章等，增加社區服務機能。

同時，為保障市民居住權，除推動社宅，高市府也擴大辦理租金補貼，即日起開始受理申請，預計增加1萬戶市民受惠，經費將於10月核撥入帳。(記者張雅雲/高雄報導)