長期以來，由於貶值有利於出口的關係，日幣貶值普遍被視為拯救日本經濟的穿雲箭；但因為疫情關係，訪日外國遊客減少和進口資源價格走高，導致日本難以享受貶值的益處，致使有越來越多的論述認為，日幣貶值對日本未來GDP造成的影響恐怕是負面大於正面。

據華爾街日報稱，今年迄今日幣兌美元已下跌了21%，超過歐元12%的跌幅和英鎊13%的跌幅，1美元可兌換到139日幣，已跌破1998年以來的最底水平。除了兌美元匯率持續貶值外，兌台幣、歐元及新興市場貨幣等也都創下了近20年來的新低，至於為何日幣會正在「獨自走貶」呢？除了市場對日本經濟的悲觀論以外，另一主要原因是全球各央行和日本央行的政策立場差異正在逐漸擴大，當聯準會顯示出對貨幣緊縮轉向積極「鷹派」的態度，日本央行卻仍不為所動。而同為採「負利率」的歐洲央行和瑞士國家銀行為了抑制通膨，也表明了將啟動升息，這代表幾乎所有主要國家都隨美國在往升息的道路前進。

日幣貶值在過去來說或許是好的，但依照日本智庫大和總研預測的現狀來說，貶值後的日幣對「進口」價格上漲的負面效應大於推動「出口」的效果。這一來一往中的經濟衝擊將使整體經濟狀況陷入惡性循環，並造成無論是本國或外資企業為避免大幅升值或貶值所產生的風險，其設備及擴張投資意願都大幅度降低。根據法國巴黎銀行證券部首席經濟學家河野龍太郎所述，在過去幾次經濟危機下，許多日本企業早已將生產和研究基地移往海外，剩下出不去的企業比較像是不得不留在日本，其國內製造業整體的生產率早已一降再降(此與臺灣大型製造業多在中國設廠生產，並通過中國出口產品雷同)；而當前的日本因產品和服務無法有效提高附加價值，已經無法消弭貶值後所增加的進口成本。現在的「日本製造」相比1998年的全盛時期出口額已經減少了一半，整體貿易結構與勞動市場改變(日本接單->海外製造->海外發貨->資本利得保留在海外或是部份匯回日本總部)，讓日幣貶值很難重現過去大幅推高出口和股市上漲的局面。

但為什麼日本央行拒絕和美國同步升息呢？這是因為日本持續低迷的經濟致使它不能同步。在多數情況下，銀行提高利率會使企業和人們減少貸款投資與降低消費意願，也就是說，若進一步升息將使民眾降低消費意願，而海外原物料持續上漲導致商品漲價狀況下，升息必會讓日本陷入「停滯性通膨」危機。因此對目前經濟停滯的日本來說升息的風險太高。而日幣的走貶對亞洲的影響也會是相當嚴重的，提出「金磚四國」的經濟學者歐尼爾對此提出警告，他認為日幣如果續貶至1美元兌150日幣的話，可能將引起一場規模堪比1997年的「亞洲金融風暴」危機，而這其中的關鍵角色便是中國。

首先，日幣貶值下的日貨會使中國出口商品相對變貴了，對於需要穩定經濟成長的中國來說，影響出口對經濟必然會造成一定程度影響，中國或將日本的貨幣政策視為「不公平的貿易競爭優勢」，屆時不排除會干預匯市促貶人民幣。中國政府對穩定貨幣是有貢獻的，要知道在1997年金融風暴期間，美國和日本都曾呼籲中國不要引導人民幣貶值，因為這將觸發亞洲貨幣「競貶」的連鎖效應，而中國最後也真的硬著頭皮頂住維持人民幣的緊釘政策，為亞洲貨幣匯率「設定下限」，才讓金融風暴得以緩解。再來從歷史上看，亞洲貨幣貶值的「傳染性」很強，例如臺灣、南韓、越南…等有密集性工業加工出口貿易聚落的國家都有「出口導向」共性，當一國貨幣不斷下跌時，勢必擠壓到其他國家的商品出口額。

匯率實際上是一種「以鄰為壑」的經濟變數，如不加以節制，恐將引爆各國之間的貨幣戰爭。用一個簡單的計算來形容日本貶值對貿易帶來的影響程度：當日幣貶值10%時，臺灣出口至日本的商品就要上漲10%才能換回等值的台幣；若不上漲，那就等於換回台幣時利潤將少10%。在成本不變的狀況下，出口商品就必須漲價才能維持利潤，但漲價是雙面刃，一旦漲價，銷售端的業績就受影響而下滑。相反來說，日幣貶值則會讓日本出口至臺灣乃至全世界的商品更有價格上的競爭力。

日幣會不會持續走貶呢？我認為貶值趨勢有可能告終，因為日幣若進一步貶值完全不符合日本的利益，日本政府勢將面臨盟友的壓力而阻擋日幣續貶，以免傷害盟友國內的出口額。而「日本儘快全面開放觀光客入境」，亦被視為是最有效阻跌日幣的行動。日本何時全面開放邊境，也成觀察指標之一。