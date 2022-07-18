縣長王惠美視察並指示儘速辦理改善事宜，以確保用路人行的安全，塑造完整觀光軸線。（吳建輝攝）

彰化縣政府表示，計畫結合三鐵跑水(惠民路至鼻倡路)單車路線，以及交通部規劃「環島1-17號線」(源泉車站至彰雲大橋)，該路段為二水鄉自行車路網，串聯八卦山風景區、南投縣在地景點及雲林縣各自行車道。（吳建輝攝）

近年單車風氣盛行，彰化縣為推廣單車運動，向交通部提報「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫修正計畫」，獲得中央核定2000萬元，將率先投入二水鄉自行車路網路段，該路段擁有能騎自行車追火吃的獨特美景，縣府將一路修到彰雲大橋，包括2公里的道路以及500公尺的自行車道路面，以提供遊客安全無虞的單車騎乘體驗。

彰化縣政府表示，計畫結合三鐵跑水(惠民路至鼻倡路)單車路線，以及交通部規劃「環島1-17號線」(源泉車站至彰雲大橋)，該路段為二水鄉自行車路網，串聯八卦山風景區、南投縣在地景點及雲林縣各自行車道，不過因道路鋪面及路基狀況不佳，縣長王惠美視察並指示儘速辦理改善事宜，以確保用路人行的安全，塑造完整觀光軸線。

王惠美表示，二水鄉是個好山好水的地方，縣府近年針對二水交通加速升級，這次爭取的計畫總經費達到2000萬元，中央補助1680萬，縣府自籌320萬，將從源泉車站直接連接到彰雲大橋，將改善自行車到原有標誌標線、設置指示牌面，道路路面也會重鋪改善。

縣府公務處副處長許俊宏解釋，二水鄉自行車道相鄰路面的品質都還行，但南通路直達彰雲大橋的道路品質欠佳，因此將錢花在刀口上，修繕必須路面，目前相關工程已經完成發包，預計25日動工，最快10月底能夠完工。

許俊宏也說，為了讓道路與自行車道串連，在道路設計上也有改變，像是在鼻倡路和水森路的交會口處，將劃設綠底穿越線，另外在南端路口加一個分隔島島頭，連接自行車車道，讓自行車騎士有庇護區可待轉。

另外水森路旁的自行車道，除了改善500公尺的道路鋪面外，兩處路口也會設置標誌牌面，以提升自行車騎士的騎乘安全，而縣府也爭取到前瞻計畫補助共4200萬元，也將投入水森路到員集路一段約4.5公里長的道路，若中央同意，就能完善二水田園觀光鐵路自行車道與鄰近道路系統。

二水鄉長蘇界欽表示，感謝縣長重視二水鄉的觀光發展，吸引自行車騎士到二水追風、追火車，連同自行車道及周邊的重要道路都一併升級， 也期待相關工程能夠如期如質完工，讓二水能夠搶攻後疫情時代旅遊潮，讓更多人到訪二水、愛上二水。