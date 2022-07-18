民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案未平，國民黨智庫今召開「解剖林智堅論文門之七」網路直播，清華大學兼任助理教授何志勇直言，若林智堅的論文是自己寫才是新聞，強調我們應用道德標準檢視政治人物，而非最低的法律標準，莫讓台灣高教聲譽因個人而深受影響。

教文體育組召集人陳學聖表示，他今天檢視林智堅的中華大學碩士論文第12頁，指出是百分之百抄襲，只有一個地方沒抄對，就是把引用2011年的作者名字抄成亂碼，他諷，證明林智堅有「原創性」，其他都是複製貼上。

陳學聖認為，「今日作弊，明日舞弊」是對政治人物很大的警示，投機取巧的心是不可為，以前陳水扁貪污，還說是為了台獨建國。尼克森下台是因為說謊，但如果水門案發生在台灣，大家會覺得還好。希望這次高教問題，可以喚起社會阻絕說謊。

何志勇表示，他本來對這事件沒那麼大反應，因為看林智堅的過去，如果論文是他自己寫的才是新聞，而台灣學術界到底出什麼狀況？至今很多政治人物拿學歷往上走，但做學術要靠良心，台大國發所裡面還是很多學生兢兢業業。

何志勇說，為什麼台灣政治人物喜歡以學歷鍍金鍍銀？因為喜歡穿得漂亮，而林智堅在新竹市長任內，把很多舊公園翻修，一開始很漂亮，可是他到現場看，發現每個公園草都快長到膝蓋，遊具也破破爛爛。

何志勇提到，我們應用道德標準檢視政治人物，而非最低的法律標準，希望政治人物有自知之明，莫讓台灣高教聲譽因個人而深受影響。他指出，包括美國、英國、澳洲及日本等高等教育學府，均相當重視著作財產權，對於學術倫理杜絕抄襲，以澳洲邦德大學為例，甚至警示學生抄襲作業可能面臨退學處分。