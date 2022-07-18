嘉義市長黃敏惠確診，今在臉書報告身體狀況。（取自勇媽阿惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠今傳出身體不適，快篩陽性，目前已開始隔離，稍早黃敏惠也在臉書報平安，表示她沒有其他身體不舒服症狀，請大家放心！據了解，黃敏惠隨扈和隨祕已進行快篩，目前都呈現陰性反應。

黃敏惠臉書：

親愛的市民朋友，敏惠要跟大家報告，今天早上上班後，身體感覺有點不舒服，有輕微喉嚨痛和流鼻水的現象。馬上自行快篩，結果為陽性，目前開始進行居家隔離。現在健康狀況良好，沒有其他不舒服的症狀，請大家放心！

居家隔離期間，將由副市長陳淑慧代理，相關市政行程活動，我也會透過視訊來參與，不會影響市政的推動。

在各個行程上，敏惠都有遵守防疫規範，均有全程佩戴口罩。我也要提醒日前有參與相關活動的民眾，這幾天請多加留意自己的身體狀況。

還是要呼籲全體市民謹守「拱手、不握手、勤洗手」三手策略，口罩戴好戴滿，保護自己，也保護家人的健康。謝謝大家的關心。