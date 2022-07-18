勞斯萊斯控股周一指出，今年將開始測試超大風扇(UltraFan)的原型機引擎，具有全球最大的渦輪風扇，該引擎將比勞斯萊斯第一代的Trent引擎的效率高出25%。

UltraFan的首席工程師Andrew Geer在勞斯萊斯總部、英國的Derby市告知路透，該渦輪風扇直徑有140英吋(約3.55公尺)，為寬體飛機適用的最大尺寸風扇。Geer還說，這項技術可用於其它專案計畫，包括該公司回歸到窄體飛機市場的應用。

勞斯萊斯執行長Warren East曾在去年告知金融時報，該計畫將耗時多年；在UltraFan測試完成之後可能會暫時停止，不會有進一步投資，直到波音和空中巴士新的飛機計畫出現。

Geer說，UltraFan不會是單一引擎，而會是一系列技術的開發平台，它的許多創新都可以應用在勞斯萊斯現有計畫，例如碳纖維鈦金屬的風扇葉片。

該新引擎的首次測試，預計將使用來自Air BP的100%的永續航空燃料，這種燃料來自於蔬菜油，而不是一般的化石燃料。

除了努力提高燃油渦輪機的效率，勞斯萊斯還在研究新興的氫和混合動力技術，為區域性的飛機提供動力。