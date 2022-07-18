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這下尷尬了！一名女網友養的黑狗昨（17日）一同參與新娘迎娶，黑狗卻意外在途中搶先新娘興奮地衝上禮車，連壯碩的男性出面想攔都攔不住。短短7秒的影片曝光在網路上，火速掀起熱議。

這名女網友17日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一段7秒影片，透過影片可見，當時一名穿著白紗的新娘在眾人協助之下，準備坐上黑色的迎娶禮車，不料，原先站在一旁的黑狗「店小二」蠢蠢欲動作勢衝上禮車，另名身穿粉色襯衫的男子見狀欲抱住黑狗，連連向黑狗喊話「沒有要上車！沒有要上車！」無奈黑狗不受控制脫逃，搶先新娘衝上禮車，讓在場眾人哭笑不得。

原PO苦笑表示，「重點狗主人不是新娘…而是我」。影片曝光後，狗狗無厘頭的行為，逗樂大批網友，不少人回應表示，「原來是嫁妝的部分」、「搶婚啦」、「狗比新娘還急」、「先搶先贏」、「狗子表示，出去玩，出去玩，嗚呼」、「主子最大先上車」；還有網友調侃，「狗懂坐，還會挑寶馬的」、「可能是單身狗」。

原PO在留言區表示，平時店小二都需要人抱才願意上車，這回不曉得怎麼會自己跳上車；原PO還加碼分享，店小二近期常搶她男友，所以都會故意叫牠「小三」。