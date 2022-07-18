斥資2千多萬元興建的金門安岐社區活動中心暨安美村辦公處大樓今天落成啟用。（金寧鄉公所提供）

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊等人訪視安岐社區供餐作業。（金寧鄉公所提供）

縣議長洪允典帶領議會團隊致贈「敦睦鄉誼」賀匾。（金寧鄉公所提供），

斥資2千多萬元興建的金門安岐社區活動中心暨安美村辦公處大樓今天落成啟用，楊鎮浯縣長和縣議長洪允典期許這座坐落於「古寧頭戰役」老戰場的新地標，未來進一步完善社區關懷和基層行政工作，讓老幼鄉親獲得更優質的照顧和服務。

安岐社區為多姓聚落，居民以周、蔡、許、吳姓最多，另有陳、林、洪、薛、錢等姓氏。當地原有老人會組織，2001年由周啟忠號召成立安岐社區發展協會，社區近年新建民宅增多，整體景觀煥然一新。

2018年在時任理事長薛成吉及總幹事蔡秋年的帶領下，參加衛生福利部金卓越社區選拔-榮獲全國甲等獎，成果獲得各方肯定。因社區沒有活動中心，各項活動均借用保安殿廂房或安美村辦公處辦理，受限於腹地太小，以及村辦公處拆除還地於民，迄2019年底在保安殿的協助下，地方仕紳許嘉旺捐贈安岐村測段279地號土地，並撥用安岐村測段280-4地號土地，合併供安岐社區活動中心暨安美村辦公處大樓興建使用。

縣長楊鎮浯感謝各方通力合作，讓安岐社區活動中心暨安美村辦公處新建築拔地而起，如期如質的順利完工，提供社區業務、長輩照顧等相關活動一處優質場所。

楊鎮浯強調，縣府施政重點就是顧老顧幼，以老有所養、幼有所托為目標，各項社福建設和推動一直走在前面，金寧鄉周界包括衛生局的安岐日照中心和西段西半島醫療園區，以及教育處在寧中小附近的金寧鄉運動園區、社會處在鎮西段的金寧鄉社福大樓等建設，都已著手規畫並部分發包執行。

安岐社區活動中心為地上2層建築物，總樓地板面積為488.52平方公尺，各樓層獨立使用。一樓規畫多功能活動空間、村辦公處、廚房及廁所，二樓有2間辦公室、1處多功能空間、廁所及陽台。