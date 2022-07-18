衛福部前部長陳時中已卸任部長與防疫中心指揮官一職，正式參選台北市長，由衛福部長則由次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官，薛、王兩人也於今（18日）正式上任。一份最新的網路民調卻顯示，有高達62.3%的民眾不滿意當前的防疫表現！

台灣疫情尚未停歇，每日仍有高達數萬人確診，陳時中此時請辭參選台北市長引起不少爭議，《中時新聞網》曾對此以「是否支持陳時中從防疫指揮官轉戰台北市長？」為題進行網路投票，結果顯示有近90%的民眾不支持陳時中轉戰北市。

而入口網站《Yahoo》今起也以「陳時中辭職指揮官、衛福部長，交棒王必勝、薛瑞元，你的看法是？」為題進行網路投票，本次投票共有「王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官，你滿意嗎？」、「薛瑞元接任衛福部長，你滿意嗎？」與「對台灣目前防疫表現，你滿意嗎？」共三題，統計時間將從今日起至22日，截至今日下午3點已有超過12000名網友投票。

在問題一「王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官，你滿意嗎？」中，有接近過半（48.7%）的網友投下不滿意（不太滿意13.2%，35.5完全不滿意）。問題二「薛瑞元接任衛福部長，你滿意嗎？」，僅有26.1%的網友表示滿意（6.7%非常滿意，19.4%還算滿意）。問題三「對台灣目前防疫表現，你滿意嗎？」，則有高達62.3%的民眾不滿意當前的防疫表現！（22.0%不太滿意，40.3%完全不滿意）