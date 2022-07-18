新北市為實現身心障礙朋友在地就養、在地樂活，設置第32家北大學勤小作所，讓身心障礙者完成製作咖啡禮盒等工作，培養在社會立足的能力。（新北市社會局提供）

新北市為實現身心障礙朋友在地就養、在地樂活，運用公益彩券盈餘分配基金結合民間企業回饋的 公益設施空間，設置第32家北大學勤小作所，讓身心障礙者完成製作咖啡禮盒等工作，培養在社會立足的能力。新北市長侯友宜表示，新北市積極推動共構社福設施宅，年底也將在五股設立一處小作所，加上社區居住、日照中心，將服務超過900位身心障礙朋友。

北大學勤小作所是由財團法人天主教光仁社會福利基金會辦理，光仁基金會董事長鍾安住表示，光仁已有50年歷史，長期投注資源在耕莘專校、耕莘醫院等國內醫療、社福機構，目前也協助市府辦理聖心兒童發展中心，希望效仿瑪竇福音主耶穌的精神，教導身心障礙者能力，讓他們露出微笑。

侯友宜指出，市府近年積極設置共構社福設施宅，希望在社區提供多元照顧，這次民間企業回饋2層公益設施空間，將由社會局、勞工局進駐使用，2樓設置身心障礙小作所，服務約20位身心障礙者，另外1、2樓部分空間也會設置心障礙者庇護工場，讓不同需求、能力的身心障礙朋友有選擇轉銜的機會。

侯友宜表示，新北市在身心障礙者照護投入最多資源，目前已成立54個身心障礙多元服務據點，其中一般輔導老師與身心障礙者比例為1比12，但新北是1比6，希望投入更多心力，給予更多培訓機會，讓身心障礙者培養一技之長，在社會立足。

社會局長張錦麗表示，新北近年積極建構在地福利資源網，活用公有場所、公益回饋空間，並結合民間團體，提供障礙者社區照顧，現有32家小作所可以服務615位身心障礙者，截至6月底已服務689人，另有14間日照中心提供中重度身障者照顧及課程、8間社區居住提供身心障礙者居住。