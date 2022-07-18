美國健康品牌WEIDER威德與高中體總共同籌辦兩屆「HBL威德眾星獎助計畫」，兩年來共提供了超過1000萬台幣獎學金，幫助HBL甲、乙級178位對籃球懷抱遠大夢想的高中學子，包括能仁家商史魯齊，光復高中莊朝勝、張俊生，北一女中蔡佑蓮及陽明高中江子柔等HBL甲級勁旅學生球員，都到場接受表揚。

WEIDER威德亞洲執行副總Maria表示，品牌隊球員支持不分甲、乙組，鼓勵每位球員成就更「威」的自己，她也以國內外知名籃球明星喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、陳建州、張憲銘、錢薇娟等人為最佳榜樣，鼓勵學生籃球員不只追逐球場上的榮耀，生活上也能多元學習，擁抱人生更多機會。

高中體總會長胡劍峯則說，威德眾星獎助計畫是允文允武的獎助學金，這項獎助計畫也締造「5贏」，分別是教育部、體育署、學校、同學及高中體總都受惠，感謝威德成立這項獎助計畫，也希望這個計畫吸引更多企業投身公益，讓這股希望之火越燒越旺。

今天（18日）的HBL威德眾星獎助計畫頒獎典禮，也邀請T1聯盟會長錢薇娟、展逸國際企業董事長張憲銘兩位昔日籃球國手，分享過去自己學業與球技如何兼顧，以及在其他領域各有成就的經驗，來勉勵同學。