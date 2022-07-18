國際疫情漸趨平穩，台灣邊境有望解封，雄獅集團《欣傳媒》攜手財團法人台灣經濟研究院發佈「永續旅遊生活趨勢調研報告」，結果顯示，49％的台灣旅客認同永續旅遊概念，並願意下次出遊時選擇永續旅遊，而有超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。

而調查民眾和供應商對落實推動綠色旅遊最有感的城市，前兩名分別是台北市和新北市，並以食宿環節獲好評；而居第三名的花蓮與宜蘭則以人文風光旅遊獲得肯定。

欣傳媒總經理單葑表示，調查也發現消費者對於永續旅遊的期望與在意程度，普遍高於供應商的執行程度，顯示永續旅遊是消費者意識的轉變，同時也是商業模式的改變，期待從產業鏈中找出支撐台灣永續旅遊的價值，向疫後的國際觀光市場展現永續觀光魅力。

為喚起大眾與政府對永續議題的關注，並號召更多綠色夥伴，創造有感的永續旅遊服務。雄獅集團《欣傳媒》今(18)日舉辦「接軌國際．永續美好生活」論壇，邀請到全球最大旅遊分銷系統商Amadeus和旅遊訂房平台Agoda分析「疫後全球觀光趨勢」與「亞太區疫後線上旅遊發展趨勢」，根據調查顯示，全球46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇。

Amadeus旅遊分銷商執行副總裁Angel Gallego指出，全球旅遊正在重啟，以今年4月的旅遊搜尋數據來看，全球搜尋量已達2019年水準，其中以往返「倫敦」、「首爾」的搜尋為主。從調查中也發現，達46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇。

Agoda首席商務官Damien Pfirsch則表示，跨國旅行在亞洲回歸，僅在2022年上半年，入境預訂量就增加10倍以上。旅遊需求恢復的同時，旅客期待也發生變化，在Agoda 2021年旅遊趨勢調查中，「每日房間消毒」和「提供衛生標準房源」被消費者列為選擇飯店前兩大因素。Agoda更與各國政府合作，為用戶的安全推廣清潔認證的住宿，如日前與新北市政府合作，為所有Agoda平台的百餘家符合條件的飯店申請「OK Fun」標章。

參加「接軌國際．永續美好生活」論壇的有交通部部長王國材、觀光局局長張錫聰，雄獅集團董事長王文傑、Amadeus旅遊分銷執行副總裁Angel Gallego、 Agoda 首席商務官Damien Pfirsch、財團法人台灣經濟研究院副院長林欣吾、雲朗觀光集團總經理盛治仁、林務局局長林華慶、雄獅旅遊董事總經理黃信川、智榮基金會董事長施振榮、網路家庭國際資訊股份有限公司董事長詹宏志、金星娛樂總經理王偉忠等各界專家。

交通部部長王國材指出，邁向2050淨零碳排標，交通部大力推動低碳公共運輸、向山致敬、向海致敬措施，積極行銷自行車旅遊及鐵道旅遊，並支持觀光業數位轉型，來實現低碳觀光，響應淨零碳排。疫後台灣觀光將以推 動四季旅遊、綠色觀光為重點目標。從7月15日開始推動悠遊國旅補助方案，藉由多項補助措施鼓勵國內旅遊，希望國人能走出戶外看看台灣的好山好水好風光，觀光業也能夠藉此先熱身，提供好的遊程與服務，帶動整體國旅市場，進而迎接全世界的觀光客。

《欣傳媒》與財團法人台灣經濟研究院策畫「永續旅遊生活趨勢調研報告」，調查時間為2022年5月16日至6月10日，消費者調查樣本數為2,997位台灣民眾，過半數年齡落在31-50歲；供應商調查樣本數為351位，對象為台灣食、宿、遊、購、行相關業者。