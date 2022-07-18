高雄市長陳其邁連日來赴鳳山、岡山參與社宅動土典禮，但國民黨對手柯志恩直嗆，到底是為了選舉「提前」或「拖到」近日才動土？質疑是政治干預政策，又該如何保證能如期如質完工？

柯志恩今天是確診閉關最後一天，預計明天出關，今下午在臉書質疑陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班。她說，自己要「忠言逆耳」幾句，繼日前陳其邁為國防部「鳳翔安居」社宅舉辦動土典禮，今又赴岡山「大鵬九村」社宅動土。高雄市政府告訴大家說，目前規畫社宅，已超過1萬戶。

柯志恩直說，1萬戶，看似不少。但從市民的角度來看，「我必須問陳其邁市長，夠嗎？」根據109年度審計部的重要審核意見，考量低收、中低收、身心障礙者等9類弱勢族群數量，高雄市社宅的需求量，其實是4.38萬戶。

柯志恩也點出，社宅興辦主體分為中央和地方。而根據內政部「不動產資訊平台」統計，截至今年6月，由高雄市政府興辦的社宅，其實只有2480戶，僅贏過台南，是六都倒數第二。其餘的8575戶，都是由中央興辦。

柯志恩狠批，過往陳菊市長說中央治水要負8成責任，難道如今陳其邁市長的社宅推動，也要中央負8成責任嗎？陳其邁可辯駁說他前年8月才上任，但扣除既有、新完工、興建中和待開工的722戶，未來只有1758戶的規畫數，真的符合陳市長競選時讓人記憶深刻「2年拚4年」的口號嗎？

她更提出質疑，若市長真的很重視社會住宅，為什麼「鳳翔安居」去年7月30日才簽約，又簽約後原訂開工日期是「112年2月27日」，但卻要在今年7月14日舉辦開工典禮。

「政治干預政策，又該如何保證如期如質完工？」她狠酸，到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？她更引用《童年》歌詞「總是要等到考試以後，才知道該唸的書都沒有唸。」提醒陳其邁，現在高雄加快社宅的腳步，不是做功德，而是該做的功課都還沒做，政績都在靠中央幫。