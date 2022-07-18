大陸女星秦嵐2018年以《延禧攻略》的富察皇后再翻紅，在昨（17日）也迎接43歲生日，寵粉的秦嵐就在微博曬出一組生日寫真寵粉，她身穿低胸洋裝，一個轉身還露大片美背和蠻腰，同時，工作室還曝光秦嵐素顏照，讓她不科學的43歲狀態全曝光。

照片中，秦嵐身穿玫瑰花瓣吊帶裙洋裝、頂辮子頭入鏡，洋裝心機設計讓她前後都有亮點，胸口開深U解放美胸，身後的鏤空綁帶設計，讓秦嵐白皙美背全都露，而側身入鏡一樣超辣，如紙片般纖細的蠻腰更是一大亮點，當秦嵐對著鏡頭露出甜笑，更是電暈全網。

秦嵐身材超辣。（圖／取材自秦嵐微博）

洋裝設計藏有小心機，讓秦嵐前後都有亮點。（圖／取材自秦嵐微博）

工作室事後更加碼曬出秦嵐的素顏慶生照，她大方頂素顏、手捧花束入鏡，儘管秦嵐臉上脂粉未施，天生麗質的她依舊沒有歲月痕跡，肌膚白皙、水嫩，且五官俏麗，高顏值相當不科學，完全看不出是43歲的熟女，網友也直呼：「這哪裡43歲」、「保養得太好了」、「生日快樂 姐姐好辣」。

秦嵐素顏依舊超漂亮。（圖／取材自秦嵐工作室微博）

其實，秦嵐是盛世級的美人，她的氣質美貌還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐一出道就以《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》打開知名度後，2018年則演活《延禧攻略》的富察皇后一角，讓她演藝事業再攀高峰，接著在《理智派生活》、《怪你過分美麗》、《關於唐醫生的一切》等作品也都大獲好評。