醫療領域不斷創新，從MRI掃描與X光、到機器人手術以及虛擬實境，都是醫療保健產業正經歷大規模的數位轉型，智捷生醫今(18)日捐贈「VR醫學影像資料庫」給關渡醫院，此外，雙方一同發表「高齡元宇宙醫療Metaver Medicine」，是一個專屬於高齡年長者的元宇宙醫療服務平台，不但能促進長輩生活品質，更能減輕照顧者負擔，讓年輕人沒有後顧之憂。

VR Medical Image Databank(VR醫學影像數據庫)，是透過智捷的技術，將醫院傳統黑白醫學影像，轉換成3D立體彩色VR醫學影像，再搭配微軟Hololens 2，可實現好萊塢電影般的特效，呈現互動式3D立體彩色MR醫學影像，運用雙手在空中抓取立體彩色醫療影像，輔助醫師影像判讀、病理分析等，提升醫療品質及水準。

前聯華電子榮譽副董事長宣明智，以及台灣微軟和日本Holoeyes的支持，促成關渡醫院和智捷生醫全面合作，合力打造關渡醫院成為全世界第一家使用3D彩色VR影像的醫院，期盼這樣創新的四方組合，能帶領台灣甚至於全球影像醫學走向下一個世代。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，透過3D彩色VR醫學影像，無論哪個檢查部位、角度，都能自由抓取，反覆檢視Ｘ光片的最佳角度。這個項目未來將活用於智慧社區醫療服務發展上，也期待未來可以將研發成果應用在臨床及治療方面，造福更多有需求的患者

台灣微軟與智捷未來合作規劃將DICOM黑白醫學影像轉換VR彩色醫學影像，將技術架構在台灣微軟AZURE雲裡面，提供影像轉換服務、資安管理、數據存取、AI分析等，使用Microsoft Hololens2 呈現MR技術應用，運用Microsoft Teams系統來分享以及傳遞VR醫學影像，一條龍服務共同深研高齡智慧醫療領域，促使醫療領域更進步，並朝向精準醫療的願景邁進。