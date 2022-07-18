流量女星楊冪錄製節目《密室大逃脫》發生意外，眼角受傷緊急就醫縫合，今（18日）被拍到首度現身可見左眼以紗布蓋住，儘管只能靠單眼看路但她還是低調戴上帽子、墨鏡遮掩並戴上口罩防疫，畫面曝光後讓影迷們都相當心疼。

楊冪現身長沙機場，簡單穿著短版上衣和短褲外面套一件長襯衫，頭部部分則是戴上帽子、墨鏡和口罩，大方秀出小蠻腰和一雙長腿，不過墨鏡並沒有整個遮住雙眼，可從一些角度發現左眼部份以紗布蓋住，僅靠一隻眼睛確認前方路況，機場照片曝光後隨即引起熱烈討論。

楊冪紗布遮眼，粉絲們紛紛祈禱她早日康復。(圖/微博)

楊冪工作室表示：「經醫生診斷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部」。強調工作人員會每天貼身照顧，只是傳出打破傷風跟麻藥，下方的粉絲紛紛留言早日康復。

楊冪官方粉絲團也表示：「治療請的是長沙數一數二的專家，過程順利，小冪已回房休息，後面如何治療休息到何時，都會遵循醫囑。」《密室大逃脫》官方微博也公開向楊冪道歉，並承諾：「節目組將認真檢討，和各部門進行安全教育，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全。」