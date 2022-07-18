國民黨桃園市長參選人張善政18日拜訪桃園市醫師公會，理事長莫振東笑說「這裡是選舉的兵家必爭之地」，會中討論桃園移入人口攀升，導致新生兒增加，醫院量能、慢飛天使的早療等問題。談及陳時中自爆曾申請綠卡，張回應，這是個人選擇，但追根究底基本上可以展現這個人對這片土地的愛跟信心。
桃園有里長聯誼會會長認為，民進黨桃園市長參選人林智堅挾帶行政資源打選戰，熱度逐漸升高；對此張善政表示，競選團隊陸續到位，名單待確定後會再向大家報告。
張善政說，我的團隊陸續從不同管道接觸基層民眾、拜訪專業團隊，林智堅則靠市長鄭文燦的帶領，會不會讓人覺得他沒自行開拓行程的能力，這我不去評論，但他也要自己考慮一下，應該要展現自己獨立、能夠自己去接觸基層管道的能力，而不是都靠鄭文燦。
談及陳時中自爆自己曾申請綠卡、林智堅也曾想離開台灣舉家遷入美國，張善政回應，在美國攻讀博士學位時，有人出資希望我成立公司，要協助辦理居留美國、取得綠卡身分，但我拒絕、放棄而選擇回到台大任教，若追根究底，基本上是可以展現這個人對於台灣這片土地的愛跟信心，至於陳時中與林智堅的狀況，這是個人選擇、個人自由，我們都尊重。
張善政表示，撇開現在是選舉時期，桃園因為移入人口眾多，呈現獨特的特性，年輕朋友移入桃園成家生子，讓婦幼醫院越來越多，這是全國少見的狀況，很值得深入探討研究。此外，桃園的醫療資源並不平均，北桃園有長庚醫院、桃園醫院，相較下南桃園資源較少，應要研究將來要如何平衡。
張善政說，他本身雖然不是學醫，但與醫療與有一定的淵源，曾擔任國家生技醫療產業策進會會長，而他與韓國瑜搭擋參選上屆正副總統時，針對醫療也有提出口號，「平時不生病、生只生小病、小病不變大、大病不致命」，基層診所在照顧鄉親的健康上扮演第一線角色，服務可以更多元。
理事長莫振東表示，每逢選舉桃園市醫師公會就像兵家必爭之地，即便每個人有自己的政治偏好，但來到公會就會放下成見，桃園過去10多年人口是淨流入，老百姓在意的是食衣住行、醫療品質，張善政曾擔任過行政院長，現在選市長是大材小用，相信這次選舉雙方會是良性互動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。