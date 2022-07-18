市議員黃婉如也拿出腦癌小天使潘盈希繪製的國旗畫作讓張善政簽名。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政18日拜訪桃園市醫師公會，理事長莫振東笑說「這裡是選舉的兵家必爭之地」，會中討論桃園移入人口攀升，導致新生兒增加，醫院量能、慢飛天使的早療等問題。談及陳時中自爆曾申請綠卡，張回應，這是個人選擇，但追根究底基本上可以展現這個人對這片土地的愛跟信心。

桃園有里長聯誼會會長認為，民進黨桃園市長參選人林智堅挾帶行政資源打選戰，熱度逐漸升高；對此張善政表示，競選團隊陸續到位，名單待確定後會再向大家報告。

張善政說，我的團隊陸續從不同管道接觸基層民眾、拜訪專業團隊，林智堅則靠市長鄭文燦的帶領，會不會讓人覺得他沒自行開拓行程的能力，這我不去評論，但他也要自己考慮一下，應該要展現自己獨立、能夠自己去接觸基層管道的能力，而不是都靠鄭文燦。

談及陳時中自爆自己曾申請綠卡、林智堅也曾想離開台灣舉家遷入美國，張善政回應，在美國攻讀博士學位時，有人出資希望我成立公司，要協助辦理居留美國、取得綠卡身分，但我拒絕、放棄而選擇回到台大任教，若追根究底，基本上是可以展現這個人對於台灣這片土地的愛跟信心，至於陳時中與林智堅的狀況，這是個人選擇、個人自由，我們都尊重。

張善政表示，撇開現在是選舉時期，桃園因為移入人口眾多，呈現獨特的特性，年輕朋友移入桃園成家生子，讓婦幼醫院越來越多，這是全國少見的狀況，很值得深入探討研究。此外，桃園的醫療資源並不平均，北桃園有長庚醫院、桃園醫院，相較下南桃園資源較少，應要研究將來要如何平衡。

張善政說，他本身雖然不是學醫，但與醫療與有一定的淵源，曾擔任國家生技醫療產業策進會會長，而他與韓國瑜搭擋參選上屆正副總統時，針對醫療也有提出口號，「平時不生病、生只生小病、小病不變大、大病不致命」，基層診所在照顧鄉親的健康上扮演第一線角色，服務可以更多元。

理事長莫振東表示，每逢選舉桃園市醫師公會就像兵家必爭之地，即便每個人有自己的政治偏好，但來到公會就會放下成見，桃園過去10多年人口是淨流入，老百姓在意的是食衣住行、醫療品質，張善政曾擔任過行政院長，現在選市長是大材小用，相信這次選舉雙方會是良性互動。