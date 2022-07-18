近來，印度因遲來的傳統季風，造成稻米耕種作業要比以往來得較晚。因此，當地農民正緊鑼密鼓加快稻作腳步，希望能在未來幾個月趕上往日的生產進度。

印度政府表示，跟2021年相比，這個南亞全球最大稻米出口國，因為東部地區雨季延宕，造成7月中旬的水稻農作面積減少約17%。不過，好險還有3星期的時間可以趕一下進度，產能應該不會短少很多。

為了保障自己人民糧食足夠，以及抑制大漲的通膨，印度政府接連限制小麥與多項食用糖類產品出口。市場憂心，稻米可能會是下一個禁止出口的糧食。不過，占全球稻米貿易量高達4成的印度，目前看來是存量充足且米價穩定。

稻米出口業者認為，印度大米2022年應該不太會不夠，不用擔心稻米會繼小麥還有糖類之後禁止出口。不過，目前看起來，印度大米出口一切很順利並無異常。

每年印度半島的季風，基本上都會給當地帶來至少1個月充沛雨水，是印度重要的水資源來源之一。2022年的季風晚來，也影響到部份需依大量水才能好好生長的農作物。

印度稻米出口協會指出，(Rice Exporters Association)印度季風雖遲到，但可望從6月一直持續到9月，且帶來的雨水量也比一般正常時要多出13%。預估到8月初，印度稻米種植面積可望迎頭趕上，接近2021年時的水準。