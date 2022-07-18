中鋼(2002)自行結算111年6月份之合併營業收入447.44億元，年增15.25%、月增2.90%；合併營業利益37.65億元，月減14.69%、年減52.23%；自行結算合併稅前淨利42.97億元，月減3.23%、年減48.26%，創下本年度次低。損益狀況主係鋼鐵事業群銷售單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益減少；另高捷平準基金挹注收入及兌換利益增加等，致業外收入增加。

中鋼6月個體(非合併)碳鋼銷售量為80萬6957公噸；上半年碳鋼銷售量為467萬8659公噸。

中鋼第二季合併營收1336.37億元，年增15.75%、季增15.99%；稅前淨利143.99億元，季減0.70%、年減34.84%。

中鋼上半年營收2488.49億元，年增16.68%；營業利益262.39億元，年減21.07%；稅前淨利289.02億元，年減17.89%。中鋼第二季、上半年營收創同期新高紀錄。

中鋼上周五公布8月內銷盤價，主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料及冷軋鋼捲每公噸調降新台幣2000元，電鍍鋅鋼捲每公噸調降1500元，電磁鋼捲每公噸調降2000元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1500~2000元，整體價格下跌幅度符合預期。

法人認為，近期國際的原物料價格維持下跌趨勢，鐵礦砂價格下跌到每公噸105美元左右，澳洲煉焦煤價格也下跌到每公噸245美元附近，原料價格的持續下滑加上需求面低迷使得國際鋼價近期下跌壓力擴大。大陸及東南亞鋼廠近一個月的鋼價下滑約50~100美元，中鋼的盤價下跌幅度主要反映國際鋼價的下跌，為了維持產品的競爭力及下游的接單力道而以下跌開出，對中鋼目前的盤價持續下跌正向看待，今年下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。

中鋼董事長暨台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，台積電(2330)高雄晶圓廠建廠，將形成產業聚落效應，可望帶動本地用鋼需求成長。其建廠主要鋼材為鋼板、型鋼、鋼構及鋼筋，受惠廠商有中鋼、中龍鋼鐵、中鋼構(2013)、長榮鋼(2211)、東和鋼鐵(2006)、春源(2010)、豐興(2015)、威致(2028)、海光(2038)等相關鋼廠。業界估計，一個科技廠房所需的鋼構量超過3萬公噸，鋼筋需求量也近3萬公噸，相當可觀。

不過短期鋼鐵價格持續下跌，業者的利差縮小並可能有庫存跌價損失的壓力出現，法人維持相關鋼鐵個股中立的投資建議。中鋼周一盤中一度翻黑，但最後一盤爆出1萬3129張的大額單量，股價急拉4%，從29.45元飆至30.65元作收，終場站回30元之上，收漲5.87%報30.65元，收復5日線及月線。

中鴻(2014)也跟風大漲逾半根停板，第一銅(2009)收漲8.04%，再啟跌盤的豐興(2015)等也漲逾3%。鋼鐵類股拉尾盤，強勢收漲4.23%，上市漲幅名列第二。