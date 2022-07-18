新北夏日河海祭系列活動，謝政達宣佈下正式起跑。（呂健豪攝）

新北市政府今（18）日舉辦「夏日河海趴 新北十大發」記者會，公布今年夏天新北市青春山海線十大河海趴系列活動。市府結合12家OK旅遊業者，共同推出超過20條青春山海線旅遊行程，副市長謝政達預估，4個月的活動下來，應可帶動超過40萬左右的人潮，為新北的疫後經濟帶來一波非常大的熱潮。

今年新北十大河海趴系列活動，包含河海音樂祭、夜間水舞、週末市集、光雕展演、水上遊憩、沙雕及漁港藝術展等夏日活動。謝政達表示，隨著夏季出遊旺季的帶來，新北市政府跨7個局處結合，串連交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景處、東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處及福隆福容大飯店，舉辦這十大系列活動，讓民眾一路從7月玩到10月。

另外，國旅補助也剛起跑，從獨立音樂祭過去每場都是上萬人參加的規模來推測，謝政達預估為期4個月的活動，可為新北市帶來超過40萬的觀光人潮，這也將會為新北市的疫後經濟帶來一波非常大的熱潮。

最受年輕人喜愛的音樂祭活動，今年2022新北市河海音樂祭也分成2大主場，分別是淡水漁人舞台以及新北大都會舞台，將在8月連續4個周末接力登場，前3周邀請超過30組樂壇及歌手，超強卡司包含第25屆金曲獎最佳樂團得主麋先生、最具指標性的獨立樂團滅火器、第18屆海洋大賞冠軍得主MAFANA，最後再由金曲獎最強新人持修壓軸演出。

接著，在最後一周將舞台移到新北大都會公園，分別在8月27、28日，邀請多達30組曲風多元的獨立樂團接力開唱，而今年特別設計的2個主題舞台，一為承襲海祭精神的海祭台，二則是推出極具潛力創作者的未來台。

除了音樂祭之外，還有北觀處的「金山蹦火漁業文化展」，透過展出的蹦火船模型及捕魚用具等，再經由在地文史達人解說，傳承金山著名的蹦火漁業文化；2022福隆國際沙雕藝術節則是以「霹靂傳奇・掌中天下」為主題，打造36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色，讓布袋戲迷一睹霹靂英雄風采。

因為活動眾多，為了方便民眾規劃旅遊行程，新北市政府也邀請12家OK旅遊業者，共同推出超過20條青春山海線旅遊行程，並且串連活動區域超過25個店家共同響應宣傳，不僅提供民眾更多旅遊選擇，也希望能在活動的帶領下，提升在地觀光。