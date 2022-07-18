電信業搶攻父親節檔期，中華電(2412)今日宣布，針對父親節檔期搭配點數經濟，祭出「炫父豪禮贈」行動優惠活動，除可以行動資費上衝刺出一波申辦率外，也可順勢做大自家點數經濟範疇，可謂一舉兩得。

中華電表示，8月底前購機、辦門號享好康，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上購機方案，包括iPhone 13系列及多款Android 5G熱銷機型，加碼贈Hami Point購物金最高2,000點，搭配三星Galaxy S22 128G、Galaxy S22 Ultra 512G、OPPO Reno7、宏達電(2498)Desire 22 Pro等安卓指定機型，購機限時再折1000元；申辦精采5G四季饗宴方案，指定資費加碼送888點的Hami Point，最高享14,388點，點數1點等於1元，折抵無上限。

瞄準點數經濟，中華電為客戶打造兌點平台與優惠，現在刷中華電攜手中國信託、PChome推出的ALL ME卡，於中華電實體或網路門市、Hami市集及神腦生活消費可享最高8%點數回饋，於四大超商、美廉社等萬個以上店家使用Hami Pay支付享6%點數回饋，透過Hami Pay或Pi拍錢包APP綁定，可將所累積點數自動轉換並顯示為Hami Point或P幣使用，用戶可以輕鬆累點、兌點，跨場域自由使用。

中華電經營點數經濟多年，致力於拓展點數的生態圈，讓用戶累點地方多、兌點的東西多，方可帶動用戶兌點的比例、意願，中華電也持續擴展點數可併用的平台，藉此強化客戶黏著度，中華電今年HamiPoin點數規模也可望較去年成長。