柯佳嬿（左）爆料賈靜雯同時段拍攝《媽，別鬧了！》跟《瀑布》。 （Yahoo TV《佼心食堂》提供）

比莉暌違多年再拍攝戲劇。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

比莉（中）現場唱跳〈什麼都不必說〉。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的新戲《媽，別鬧了！》，一開播就引爆滿滿話題，近日3人到Yahoo TV《佼心食堂》分享女性即使上了年紀也能勇敢追愛；比莉在劇中吻戲、床戲樣樣都來，對象還是不同人，前衛的劇情相當刺激勁爆，製作人賈靜雯透露當初為了說服比莉演出，先找周湯豪協商，最後花了8個月才終於讓比莉點頭。

比莉在《媽，別鬧了！》中戲份吃重，還得故意演出英文爛、五音不全的角色，她的演技渾然天成，讓黃子佼不禁好奇她的片酬多少，賈靜雯、柯佳嬿打趣說，劇組應該是拿空白支票請比莉任填，但比莉表示覺得開心比較重要，酬勞數字不是重點。賈靜雯也透露拍攝時，周湯豪常來探班並在一旁幫媽媽側拍，母子倆互動超有愛，看了非常感動。

驚喜的是，在新戲上架後，比莉與周湯豪翻唱她的經典代表作〈什麼都不必說〉，比莉說這是周湯豪送上的母親節禮物，沒想到兒子能和媽媽透過這樣的形式合作，她靈活的身手也完全看不出她的實際年齡。

此外，賈靜雯和柯佳嬿在劇中都有大尺度的「肉慾」劇情，尤其賈靜雯跟全裸上陣的吳慷仁上演對手戲，柯佳嬿則是和林柏宏各種姿勢激戰，柯佳嬿爆料，賈靜雯在拍《媽，別鬧了！》時，還趁空檔拍攝電影《瀑布》，情緒反差之大讓她忍不住讚嘆：「妳是怎麼辦到的？」賈靜雯也自嘲：「我就是人格分裂啊！超分裂的。」

《媽，別鬧了！》改編自網路小說《我媽的異國婚姻》，書中媽媽真的為了追愛遠嫁澳洲，有趣的情節打動了陳慧翎和賈靜雯，聯手催生這部作品。該戲除了主角吸睛度十足，配角卡司更是精彩，包括寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷、夏靖庭，還有賈靜雯昔日「飛龍CP」江宏恩當彩蛋。