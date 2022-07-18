國民黨苗栗縣長人選整合陷入僵局，苗栗縣議長鍾東錦表態選到底，國民黨秘書長黃健庭18日上午指稱溝通過程中「消耗掉很多件防彈背心」，並強調「排黑條款」無法提名鍾東錦。對此，鍾東錦回嗆黨中央作法才是放冷箭、無形追殺，並指黨中央如果問心無愧何須穿防彈背心，也說黃身為長官高度，講話卻不厚道，他只覺得心痛以及被汙辱。

對於苗栗縣長提名爭議，黃健庭指出，國民黨有「排黑條款」，即使地方實力堅強，不能提名就是不能提名，這是基本的原則，並稱溝通過程中「消耗掉很多件防彈背心」。

鍾東錦稍早受訪表示，對於黃的說法他沒有意見，但黨中央從突襲式提名到拔除黨部主委等作法，對他才是放冷箭、無形追殺，但他內心始終保有平靜，且一直都是行得正、坐得直，他認為自己人正、心正根本無所畏懼。

鍾東錦說，黃健庭身為黨中央長官的高度，說話卻沒有基本尊重、不夠厚道，而黨中央聽信讒言，也用他40年前的過錯來汙衊他，只讓他覺得心痛。

地方政壇認為，國民黨各縣市提名之亂是大家眾所皆知，因為鑒於顏寬恆之前在台中立委補選時，被民進黨打得滿頭包，黨中央試圖打安全牌，追求沒有黑歷史的提名名單，近期爭議不斷想積極整合，卻又展現不出黨中央的高度跟包容，才會形成各地更加不滿，處處都是反彈、不公平之說。