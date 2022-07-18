近年資安問題逐漸受到使用者重視，先前Google Play多次被發現有許多惡意軟體在App商店中，沒想到近期卻傳出連蘋果App Store也淪陷，目前有多達84款惡意軟體藏在其中，起初雖是免費下載，但到期後會透過收取高額的續約費用進行詐騙。

Phone Arena報導，資安人員曾在蘋果App Store上發現133款惡意軟體，如今還有84個App還在線上，這些軟體雖然開放用戶免費下載，但等到試用期過後就會收取高額的訂閱費用。

報導提到，有部分惡意軟體已經被下載760萬次，獲利高達860萬美元，相當驚人。有資安專家提醒用戶，應該要避免下載來路不名的App同時也需要留意免費訂閱的期限。

不僅如此，有些惡意軟體會透過「洗評論」方式誤導使用者，往往在下載之後會收取高額費用，如果用戶已經刪除App還是要記得取消訂閱，確保系統不會在不知不覺中收費。