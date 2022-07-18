根據東吉當地參與急救的民宿業者表示，意外發生時在東吉港內，上午有2名遊客自行下水游泳，疑似身體沒作好相關的熱身準備貿然下水發生意外。（東吉業者提供）

風景優美的澎湖南方四島東吉嶼，在18日上午10時餘發生一名蕭姓遊客（男、45歲）自行在東吉衛生所前沙灘游泳溺斃的意外，疑似有心臟病史的蕭男被發現時，已經呈現OCHA，經現場多名醫護、海巡與潛水教練以AED實施急救後，最後依然宣告死亡。目前由相關單位將該遺體裝入屍袋，警方已聯繫其在台灣的家屬，預計稍晚雇船將大體運往馬公，全案將移請澎湖地檢署檢察官進行相驗事宜。

根據東吉當地參與急救的民宿業者表示，意外發生時在東吉港內，上午有2名遊客自行下水游泳，疑似身體沒作好相關的熱身準備貿然下水，其中一名男子下水後發生溺水意外，隨後因同伴沒找到人緊急大聲呼救，在附近的海巡、南方四島海管處人員立即趕往搭救，發現蕭男頭部朝下、載浮載沈。

經在場人員將其救起之後，海管處、醫護、海巡、警察、合格浮潛教練多人輪流作CPR，並使用AED電擊器，經過40多分鐘急救仍回天乏術。