交接變拉票？陳時中卸任衛福部長 上台首句話「請大家惠賜一票」

民進黨徵召衛福部前部長陳時中參選台北市長，由衛福部次長薛瑞元接任衛福部長、醫福會執行長王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官。陳時中今（18日）上午出席交接典禮時喊話「請大家惠賜一票」，引起哄堂大笑，相關報導一出，立刻招來Ptt鄉民一面倒的炮轟，怒批：「好笑在哪？」

陳時中受民進黨徵召參選台北市長，行政院日前宣布由衛福部政務次長薛瑞元升任部長，今天舉辦交接典禮，行政院秘書長李孟諺擔任監交人。陳時中一開口致詞就脫口而出「請大家惠賜一票」，引發台下熱烈掌聲和笑聲，他表示，轉換跑道也轉換心情，新的任務勢必使命必達，如同自己當時接任衛福部長說的，寧願戰死沙場，也不願抑鬱以終。

然而對於陳時中開口就說「請大家惠賜一票」，Ptt鄉民全氣炸了，紛紛砲轟「8千多人的家庭笑不出來」、「滿腦子只想選舉」、「害死多少人，還笑得出來？」、「人民在隔離，你在選舉」；也有人質疑「行政中立呢？」、「好笑在哪？」、「好好笑，你的政見呢？」；更有人狠酸「呵呵，如果是在野黨講這種話，就另一種說法了」、「一起打贏防疫的選戰」、「原來是選舉場合，還以為是衛福部」。