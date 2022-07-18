通膨持續攀升、經濟衰退陰影壟罩，導致美元指數走高，反應市場信心不足，國際資金對亞股主要仍以賣超居多，惟金額較之前恐慌時期縮小，保德信指出，上週除了南韓股市獲得0.75億美元買盤之外，其他市場全數呈現資金淨流出，其中台灣遭賣超逾6億美元最高，再次成為賣壓最沉重的亞洲股市，其次是賣超印度的4.34億美元，其他東協國家則分別小幅資金淨流出不到0.5億美元，僅有印尼失血超過1億美元較高。

不過，亞股上週表現與外資動向較無關，保德信表示，上週亞股股市週漲幅前兩名為越南的0.68%，以及台股的0.6%最佳，然這兩個市場上週國際資金呈現賣超，而東協市場則是菲律賓股市下挫2.62%墊底，遭賣超最大的印尼股市下跌1.31%。至於中國股市在爛尾樓以及GDP不如預期的衝擊下，重挫4.07%，為亞股吊車尾市場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮提醒，時間進入美國超級財報週，市場投資情緒料將受到財報數據左右，例如上週美國企業第二季財報季出師不利，金融類股摩根大通與摩根士丹利雙雙繳出慘烈成績單，加上消費者物價指數與生產者物價指數雙雙飆升，通膨因子未見和緩，加深市場預期聯準會將以4碼幅度升息的擔憂；美國銀行研究報告亦顯示，美國將於2022年下半年進入溫和衰退，並將年底S&P500指數目標價調降至3600，並同時調降EPS成長預期，顯見經濟衰退烏雲仍未退散。