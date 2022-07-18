歐洲汽車製造商Stellantis周一宣布將「有秩序地終止」與中國廣汽集團的虧損連連合資企業，該合資公司自2010年以來一直在生產Jeep品牌吉普車。此前Stellantis試圖控制該業務，但未能成功。

Stellantis也將在今年上半認列2.97億歐元資產減值費用。

目前一些國際車廠與中國當地公司的合資企業正面臨加大的壓力，在中國新冠強力封鎖之下，衝擊到生產和銷售活動，中國的汽車業競爭加大。

Stellantis曾在今年一月時提議要拿下該合資公司75%股權，但是遭到廣汽的否決。

Stellantis周一將合作關係的終止歸咎於相關計畫的缺乏進展。並指出，Jeep品牌將繼續在中國加強產品供應，以進口車的電動車產品線滿足中國客戶期望。

中國市場一直是Stellantis的弱項，Stellantis的市占率不到1%。