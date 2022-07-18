台中市免費「雲端英語學堂」，108至110年度已有2萬5000人次學生受惠。(台中市教育局提供)

台中市免費「雲端英語學堂」獲好評。(台中市教育局提供)

台中市免費「雲端英語學堂」獲好評。(台中市教育局提供)

台中市教育局推出免費「雲端英語學堂」，請外師與高中職學生視訊，進行英語小班教學，108至110年度已有2萬5000人次學生受惠，今年更首次開放公私立高中職教師報名，為教師英語增能。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕上任後力推英語教育，不但國小外籍教師人數增加為六都第一，108年為高中職學生推出的「雲端英語學堂」，免費由外師進行一對四小班視訊教學，並視學生學習情形滾動調整授課難易。

教育局從108年推出至今，目前已有2萬5000人次學生受惠；今年度持續辦理，即日起6個分區學校(新社高中、大甲高中、忠明高中、台中家商、清水高中、豐原高商)開始接受學生報名至8月5日止，該梯次每分區60個名額。

此外，今年更首次開放台中市公私立高中職教師報名，教育局正積極安排英語師資，預計8月底開放讓公私立公中職教師報名，為教師英語增能。

教育局說明，今年度將視報名情形，在11月底前推出2至4梯次雲端學堂課程，每梯次視實際報名情況開課，每堂課45分鐘，台中市公私立高中職學生及教師若有報名意願，可洽詢校內行政單位。