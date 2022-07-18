今年適逢二峰圳百年，屏東縣政府推出「二峰圳潺流百年遊來義一日遊」，透過郵輪巴士一探由日本工程師鳥居信平打造「地下水庫－二峰圳」的前世與今生。

二峰圳流淌屏東百年，是台灣歷史上重要水利工程，屏東縣政府舉辦「謝謝你，二峰圳」系列紀念活動。「二峰圳潺流百年遊來義一日遊」自7月23日起至8月28日間，每週六、日兩台中型郵輪巴士，共12梯次，每人新台幣588元。

屏東縣交通旅遊處表示，2008年登錄為文化景觀的二峰圳是一個兼具環境及生態保護的水利設施。縣府從文化面結合觀光、生態、原民手作藝術和特色餐飲，將「二峰圳百年紀念活動」從踩踏古道展延成特色旅遊，透過深度旅遊講解中可了解水圳工程的歷史意義，感受原住民部落族人對於土地環境的保護的不遺餘力。

依交旅處規劃，遊程自潮州火車站出發，前往潮州鎮「林後四林平地園區」參訪二峰圳模型，透過講解了解鳥居信平和前後14萬名原住民，在百年前如何艱辛成功打造二峰圳這座地下水庫；隨後前往來義鄉一探二峰圳面貌，滔滔溪水如何隱身成清澈的伏流水，溢出地表後成為屏東平原重要的灌溉用水。

遊程中品嚐來義鄉當地原民風味餐，體驗編織月桃葉的藝術，再到太陽市集買特產，參加「二峰圳百年紀念活動」，穿越不同時空，回顧一個世紀前，探索台灣最早伏流水工程，連結過去、現在與未來。回程將順遊「屏東可可園區」採買金牌的屏東可可、巧克力。

交旅處新聞稿，活動每人588元（含車資、午餐、司領小費、保險），每梯次36人，額滿為止。報名網址https://www.beclass.com/rid=2648ad662bd2f9524f40。（編輯：孫承武）1110718