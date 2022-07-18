交通部長王國材今天說，已經請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出國或來台的「禁團令」，希望業界趁悠遊國旅期間把好的旅遊品質做出來，未來可接軌國際觀光客。

交通部長王國材今天出席「2022接軌國際，永續美好生活」論壇接受媒體聯訪表示，邊境開放是遲早的事情，現在的悠遊國旅就是暖身，要業者好好顧好遊程及服務品質，交通部也請觀光局在適當時機提案解除禁團令。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，自109年3月19日零時起，中央流行疫情指揮中心請旅行業暫停組團赴國外旅遊，以及接待來台觀光團體入境，此「禁團令」持續至今已2年又4個月。

總統蔡英文日前表示，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

王國材今天說，目前包含觀光業者的講習、相關導遊的重新訓練等都已經在做，等到中央流行疫情指揮中心研判可以開放時，就會馬上實施各項措施。

王國材強調，開放邊境要看對於疫情的判斷，交通部也尊重指揮中心，希望業者在悠遊國旅階段，就把好的服務跟行程拿出拿，「不用太著急。」

王國材指出，如果每週4萬人次的入境管制總量未來要放寬，包含防疫旅館、防疫計程車的配套都會重新部署，只要指揮中心一宣布，交通部就會馬上執行。

談到是否會跟指揮中心新任指揮官王必勝討論邊境開放，王國材說，與王必勝很熟，王必勝跟交通部的合作都很愉快，過去交通部與衛福部、前衛福部長陳時中的溝通也都沒有障礙，交通部會提出案子交給指揮中心判斷。

王必勝在下午的疫情記者會中指出，無論是邊境開放、旅行社禁團令還是入境檢疫天數縮短，都要視國際及國內疫情發展，目前尚無時間表，但會往這方面積極討論，也會和交通部討論、瞭解需求後再研議鬆綁方式。

另外，悠遊國旅方案新近上路，王國材說，自由行部分昨天是第一天，已經有2萬多間房間訂房入住，他昨天在機場跟車站也看到有很多遊覽車，看得出來悠遊國旅對相關產業都有帶動，這是好的開始。