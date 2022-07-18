港星關詠荷今年5月家門發生悲劇，其親弟發生意外不幸亡故，讓關詠荷難以接受，事後現身被發現整個人憔悴暴瘦，難以走出喪親之痛，如今她的老公張家輝結束工作返回香港，鬆口吐露老婆的現況。

關詠荷親弟日前發生意外亡故，他當時到沙田下城門水塘登山，不料卻跌落約30米深的山坡，雖然送醫搶救，但最終宣告不治身亡，享年54歲，關詠荷得知此事後，立即趕往醫院了解情況，得知弟弟沒能活下來，當場情緒崩潰、痛哭失聲，而她在5月4號現身，是弟弟出事後首度露面，被發現面容憔悴、身形也消瘦不少，據悉是因為對弟弟過世久久未能平復，加上一邊處理弟弟後事，還得照顧自己的16歲女兒及弟弟的孩子，費盡了心力所致。

而事情發生時，影帝老公張家輝因為早簽了工作合約，得依約到大陸工作，因此沒能陪在關詠荷身旁，只能麻煩朋友幫忙照顧處理，據《香港01》報導，張家輝已於6月底、7月初結束工作，返港至今近半個月，17日現身第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，被問到老婆關詠荷的近況。

張家輝被問到小舅子意外喪生、老婆關詠荷的狀況時，態度相當冷靜，鬆口吐露人生難免遇到困難，甚至是這樣非常突然的事情，老婆關詠荷在此事上只能慢慢調適，但心情已經平復許多，也透露小舅子的後事已經辦妥，塵埃落定，未來不會再提到此事。