南投草屯生技公司槍擊命案在7月14日發生，受害者4死1重傷，家屬隔日立即舉行招魂儀式；不過，奇怪的是，18日立即找來紅頭師公舉行法事，民俗堪輿專家廖大乙說，不幸往生者裡有二位是賴家的人，通常家中一年有二人往生時，會有接二連三的說法，因此，特地找來師公作法，明顯是要幫賴家破死煞，為董事長賴敏男保命。

草屯生技公司的槍擊命案，凶嫌雖然落網，但是，動機不明確，也讓家屬與當事人心難安，而坊間傳出種種的殺人動機陰謀論等，都叫人害怕，事件沒有「報宿仇」那麼簡單！也因此，對於生技公司以及董事長的傷後復原女狀況，格外注意。

果然，18日在草屯生技公司舉行法會，大家印象中，招魂法會早己舉行，因此，這場法會更加奇怪。加上在儀式中找來的是紅頭師公，除了設壇作法外，還在廠房門口，用了炭盆煮大鍋子。整個儀式在大太陽下舉行，又是念經唱文，又是口含米油噴油，讓整個炭火燒的紅滾滾。

對於紅頭師公的儀式，廖大乙分析指出，這種儀式叫做「煮油淨厝」，通常會在發生非自然死亡原因的地方，像是上吊、自殺、他殺命案等地點，這種有枉生者的，最怕變成厲鬼，有時還會引來外面的入侵，甚至占地為王的情況。

一旦發生這種情況，這個地方就會變的不安寧，最怕就是會有人接二連三出事。也因此，民間都會找來紅頭師公來作法，為當地的冤死的往生者，進行超渡法會，並且送走他們，不要停留在事發現場。

而南投賴家這麼做，因為上述原因外，外加上這次命案裡，有二個賴姓家族的人同時往生，民間習俗都知道，家中一年往生二個，是非常不好的事，會接二連三的出事，所以，為避免再來帶走賴家第三個人，才會趕緊舉行這種超渡儀式，希望往生者得到解脫，趕緊離開命案現場，不要再受這樣的苦。

而賴家的這場儀式，看起來是想要幫老董事長賴敏男化解死煞，避免離世的冤魂，一起來帶走賴董事長，而這樣的民間作法，在中南部還挺多的。廖大乙強調，像這種不幸的事件，大家還是要抱以最慈悲的心，一起來為往生者哀悼，也祈盼賴董事長早日康復，至於這些儀式，只要出發點是善念，一切都有好的結果。