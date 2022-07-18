根據《北京日報》報導，從18日上半年北京市經濟運行情況新聞發佈會上獲悉，據地區生產總值統一核算結果，北京上半年全市實現地區生產總值（GDP）1兆9352.2億元（人民幣，下同），按不變價格計算，年增率為0.7％。其中第1季實現9413.4億元、年增4.8％；第2季則為9938.8億元、年減2.9％。

如分產業看，北京第一產業實現增加值43.7億元、年增7％；第二產業實現增加值2933.5億元、下降11.4％；第三產業實現增加值1兆6375億元、年增3.3％。

根據北京市統計局、大陸國家統計局北京調查總隊相關負責人表示，今年以來，國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟發展面臨「三重壓力」，讓第2季內外部環境出現超預期變化，加上北京市的新冠疫苗生產高基數影響，讓經濟下行壓力加大。

但面對困難和挑戰，該負責人表示，全市高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以快制快迅速控制疫情，發布穩經濟政策措施，優勢行業、新興動能持續發揮支撐帶動作用，形成內外合力，積極應對超預期突發因素帶來的衝擊，總體經濟呈現恢復回升趨勢。