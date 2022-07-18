超商雙雄布局支付生態圈，結合不同通路與產業共推優惠「打群架」，統一超會員貢獻度倍數成長，全家旗下全盈+PAY上路不到3個月，霜淇淋消費數量已逾40萬支。

全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下子公司拍付國際三方策略合作的專營電子支付機構全盈支付，在2022年4月正式開業上線。

根據「全家」統計，使用全盈+PAY購買霜淇淋數量已累計超過40萬支。全盈+PAY今天宣布，看準暑假出遊旺季，集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳3大類型，共14間合作品牌推出獨家優惠。

根據金管會14日最新數據指出，截至5月底全盈+PAY會員數累計達38.9萬，全盈+PAY觀察，整體會員以最具消費力的輕熟世代為主，其中35歲至44歲族群占比最高，其次為25歲至34歲年輕族群，女性用戶多於男性。

「全家」觀察，會員消費習性可細分為「全家」鐵粉、代收繳稅用戶以及Fami!ce霜淇淋迷3大類型。進一步研究，「全家」鐵粉買最廣，喜愛輕食與咖啡的組合，便利商店寄件、列印等服務亦受青睞；另外，觀察代收繳稅比例占整體交易金額高達45%，繳稅更為5月交易金額第1名，顯見非現金支付漸成繳稅季主流。

統一超推動多元非現金支付服務平台，早在2014年起陸續整合集團資源，推動icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、OPEN POINT APP雲端開心卡共4大跨通路支付工具，為自營可跨通路支付工具最多元的零售業者。

自2019年起，統一超更強化與愛金卡公司合作推動電票結合電支的O2O支付生態圈，藉由會員、點數、支付3大策略串聯集團內外、線上線下百大品牌與通路、上萬個據點推動非現金支付，更以支付同時可累兌點的零售領先作法，擴散OPEN POINT點數如貨幣的實用性與廣泛度，相關做法去年已提升會員黏著度、帶動會員貢獻度呈倍數成長。

icash Pay近期更持續擴大支付場域與使用據點，像是今年繳稅季與主管機關合作、開通icash Pay線上繳納個人所得稅外，合作支付通路陸續增加。（編輯：趙蔚蘭）1110718