許多人談戀愛很容易深陷其中而無法自拔，一切只憑著喜好付出，將自己和身邊親友感動得一蹋糊塗，殊不知戀愛對象只是逢場作戲，因為一時好感而稍作配合。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座很少付出真心，最會逢場作戲，一旦另一半太過認真，在感情中討要的太多時，反而會把他們逼退。

▍射手座

愛情對於射手座而言，就是一場「誰先認真誰就輸」的博弈遊戲，如果有人愛上了他們，又過於在愛情裡計較誰付出的多寡，就會輸得徹底。射手座個性開朗且友好，因此相當受異性歡迎，他們之所以會答應和你交往，多半是想要逃避無數追求者，從中獲得喘息，所以如果你在這段感情中太過認真的話，他們反而會感到窒息，很快就會投進別人的懷抱中。

▍雙子座

雙子座經常被冠上花心又多情的名號，這其實來自於他們性格的多變與矛盾，所以做事往往三分鐘熱度，就連分手時可能還搞不清楚當初之所以和你交往時，自己腦袋裡是怎麼想的。面對這種連自身都掌握不了的雙子座，另一半最好不要太過認真投入，甚至是試圖掌握他們，唯有定時給予新鮮感，才是愛情長久的關鍵。

▍天秤座

天秤座普遍顏值出眾，這是因為他們對美和品味的敏感度高，加上待人隨和親切，還懂得在必要的時候察言觀色，所以從小就是人氣王。不過真實的他們骨子裡帶著天生的冷漠，很難對人完全敞開心扉，即便很容易和許多人建立友誼，但交情多半淺薄，很少有人能讓天秤座全心付出，多數時候只是逢場作戲。