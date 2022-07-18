刑事警察局於本18日舉行卸、新任局長布達交接典禮，局長李西河於交接典禮後表示，他上任後將致力打擊詐欺、肅槍、反毒、掃黑、查賄制暴、查處假訊息、跨國境及新型態科技犯罪等治安重點工作。

李西河指出，在打擊詐欺方面，行政院已訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4面向之打擊策略方案。為強調「打詐國家隊」精神，警政署更著重「宣導教育」面，希望防詐如防疫，能以鋪天蓋地方式，普及全民均有識詐、防詐觀念，近期並規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，聚焦「假投資詐欺」及「第三方支付洗錢」案件，以彰顯政府「打擊詐騙、守護治安」決心。

署長黃明昭致詞時表示，當前國內治安情勢不斷變化，刑事人員面臨的挑戰也越來越艱難，資通訊科技發達衍生網路犯罪及詐欺，國際交通運輸便利造成毒品走私模式不斷改變，製造毒品的工具、製程、原料也不斷精進，效率越來越高，用最輕刑責的手段，達到最大的犯罪目的。

黃明昭期許刑事警察局的優秀同仁，強化偵查技能，提升刑事科技及鑑識科學專業。精準研析各項犯罪趨勢，擬訂偵防策略。積極透過國際及兩岸合作，打擊跨境犯罪。

新任李局長西河，中央警察大學47期畢業，歷任刑事警察局科長、偵查第九隊隊長、台南市政府警察局刑事警察大隊長、永康分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局 局長、國道公路警察局、刑事警察局及台北市政府警察局副局長等職務。

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