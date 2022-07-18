陳男被逮捕後，警方在他身上起出新台幣6000多元及多種外幣。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警訊後將陳嫌（中）依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

29歲陳姓男子無以為業，有竊盜素行，常搭大眾運輸到各地竊取未拔鑰匙的機車代步，再專挑未上鎖的車輛下手，搜刮車內財物，日前凌晨到台南市柳營區行竊，被民眾發現報警，警方循線將他逮捕，並起出數千元贓款和贓物，警方隨後也查出陳嫌在高雄、嘉義等地均有涉案，目前已擴大偵辦。

警方調查，陳嫌是苗栗縣人，14日凌晨搭火車到台南市柳營區行竊3車財物後，被民眾發現，警方立即派遣巡邏警網展開圍捕，沒多久就逮到若無其事在街頭漫步的陳嫌，並在他身上起出贓款新台幣6000多元及人民幣100元、越南幣50萬元、菲律賓幣100元、新加坡幣50元等外幣，另有手機2支、手表2只等贓物。

陳嫌落網後，還謊稱手機為其所有，警方立即要求陳嫌當場解碼開機，陳嫌無法開啟密碼，只能俯首認罪，並承認當天在柳營區共計偷了3輛未上鎖車輛的財物。此外，警方發現陳嫌以同樣手法在高雄市仁武、嘉義縣民雄、台南市麻豆、善化等地也有犯案，正擴大偵辦。

新營警分局長斯儀仙呼籲車主為避免愛車遭竊，只要離開視線範圍，無論時間長短，務必將汽車車門、機車置物箱確實上鎖，以免遭宵小覬覦。