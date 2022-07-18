台師大大傳所學生今天起到20日在屏東縣縣大路關國民中小學辦理媒體素養營，他們結合密室逃脫活動，讓學生透過情境互動與團隊合作更了解媒體。

這次營隊由13位台師大大傳所的同學和20位大路關國民中小學的學童共同參與。今天開幕典禮中，屏東縣大路關國中小的校長陳文龍表示，現今網路的資訊量龐大，學童們一不注意就很容易落入虛假訊息陷阱，或受到有心人士的誤導。期望能透過營隊，帶給偏鄉的學童更加豐富且專業的媒體素養知識。

主辦營隊的台師大大傳所表示，營隊為期3天，課程包含媒體素養、網路霸凌與多元平等3大主題，以問卷事先了解學生的興趣愛好、網路使用習慣，及其主要關注議題，設計大量的案例分析與體驗活動，讓學生透過情境互動與團隊合作進行學習。

參與這次活動的大路關國民中小學9年級楊同學表示，上午的課程以「網紅」為主軸，也有提到社群媒體相關的知識，課程內容很有趣，也讓她認識到成為網紅的不易。

大路關國中小國中部主任刁正如表示，學童習慣使用3C產品接收資訊，過往學校大多提供電腦基本技能培訓，缺乏社群與網絡素養相關的課程，本次營隊課程多元，可以培養學童辨識真假訊息的能力，也能讓學童懂得更加安全且聰明的使用網路。