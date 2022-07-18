今典禮現場，安排原住民獵刀砍斷黃藤，象徵感謝原民會、縣議會、公所、部落堅韌排除萬難齊心合力促使「碧候溫泉」開園的決心。（吳佩蓉攝）

縣府表示，碧候溫泉為全台3大秘湯示範區之一，盼能吸引遊客來南澳觀光並促進觀光產業發展。（吳佩蓉攝）

園區面積占地1.7公頃，規劃有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，將於19日正式對外營運，增添一處縣內山林泡湯秘境。（吳佩蓉攝）

園區面積占地1.7公頃，規劃有6間秘湯（圖示為家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，將於19日正式對外營運，增添一處縣內山林泡湯秘境。（吳佩蓉攝）

延宕3年的宜蘭縣南澳鄉「碧候溫泉」，歷經原民會、縣府、縣議會、南澳鄉公所及比亞豪部落多年努力下，終於在今（18日）舉辦啟用典禮，安排原住民獵刀砍斷黃藤，象徵堅韌排除萬難促使開園的決心；縣府表示，碧候溫泉為全台3大秘湯示範區之一，盼能吸引遊客來南澳觀光並促進觀光產業發展。

今典禮現場，安排原住民獵刀砍斷黃藤，象徵感謝原民會、縣議會、公所、部落堅韌排除萬難齊心合力促使「碧候溫泉」開園的決心，更邀請在地耆老為園區獻上祝福，期許南澳鄉得天獨厚的資產原鄉溫泉順利圓滿開園，為地方觀光產業注入新的活力。

碧候溫泉位於泰雅族部落，由原住民族委員會補助及縣府、南澳鄉公所部分配合經費，共8300萬元建置，2019年3月完工驗收，園區面積占地1.7公頃，規劃有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，將於19日正式對外營運，增添一處縣內山林泡湯秘境。

縣府表示，碧候溫泉為碳酸氫納泉，透明無色無味、平均40至50度，與恆春的旭海溫泉、新竹的五峰溫泉為全台3大秘湯示範區；因碧候溫泉隸屬碧候比亞豪部落傳統領域，縣府回饋比亞豪部落村民免費入園泡湯。

縣府工旅處表示，因碧候溫泉行政區在金岳村，但傳統領域在碧候村比亞豪部落，之前鄉公所公告二個部落都是關係部落，但比亞豪部落堅持他們才是唯一關係部落，歷時3年時間，透過相關單位溝通而重新認定，方能順利開園。

縣長林姿妙表示，藉由此溫泉把年輕原住民夥伴留在宜蘭縣，人才不要外流；碧候溫泉是非常棒的溫泉、風景漂亮，希望大家全力以赴，把碧候溫泉發揚光大、蓬勃發展。