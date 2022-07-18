新北市議員金瑞龍近日邀集相關單位前往會勘，要求盡速研擬辦法，加強改善。（金瑞龍提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市中和區的中原溝，因附近有業者偷排廢水，加上5月在中和連城路518巷的一場大火，外漏廢油，至今依然惡臭未散，周遭居民苦不堪言。新北市議員金瑞龍近日邀集相關單位前往會勘，新北市環保局表示，會持續研擬辦法，加強改善。

今年5月11日清晨，中和區連城路518巷一間回收油品工廠遇祝融，雖警消及時搶救，當時屋內人員也全數獲救，但油槽內廢油已經漏出，污染下游中原溝、新店溪。

中原溝在火災過後受到汙染，更有當地居民反映，常有不明廢水排入，導致該處不時傳出惡臭，影響整體居住品質，無論是經過的民眾或是當地住戶都苦不堪言。

「大左岸區域發展促進協會」本月13日召開研討會，提出中原溝惡臭整治議題，盼能避免汙染擴大，金瑞龍接獲陳情後，隔日邀集環保局、水利局及里辦公室等相關單位，至中原溝旁木棧道現勘，商討改善辦法。

環保局表示，中原溝水質問題先前已納入「新北市河川流域治理平台」定期追蹤管理，2019年開始也把中原溝納入水汙染熱區打擊計畫，未來會持續加強改善中原溝水質。

水利局則強調，中原溝發臭和與廢汙水較有關聯，而中原溝直接注入新店溪，必須確實把關水質無虞，否則對新店溪水質及生態都會造成影響。

金瑞龍說，中原溝除了整治惡臭，也該進一步將環境綠美化，並建置監視系統。他要求環保局、水利局盡速研擬改善中原溝水質相關辦法，以及配套措施，須提出報告並加以實施。