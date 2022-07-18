壽險公會今天公布壽險業最新業績統計，壽險業上半年初年度保費收入僅新台幣4576億元，年減11.2%，其中投資型保單初年度保費更年減近26%，僅傳統型保單受惠升息效應，初年度保費年增7.9%。

壽險業今年前6月初年度保費收入（含負債項下收入）為4576億元，相比去年同期5156億元、年減達11.2%，其中傳統型及投資型保單業績兩樣情，投資型保單初年度保費滑落至2162億元，年減近26%，傳統型保單初年度保費達2413億元，年增7.9%。

壽險公會分析，因線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險商品熱賣，推升上半年傳統型保單初年度保費年增7.9%。

另一方面，投資型保單受資本市場回檔及新台幣兌美元貶值影響，保戶投資態度轉趨保守，加上部分壽險公司為平衡商品結構也改變銷售策略，投資型保單初年度保費大幅滑落，年減近26%。

同時，壽險公會觀察，今年因防疫政策出現調整，傳統通路行銷成果也有所影響。

壽險業今年前6月續年度保費收入（含負債項下收入）為7904億元，年減20.9%，受到初年度保費及續年度保費雙雙衰退影響，壽險業今年前6月總保費收入僅繳出1兆2480億元成績，年減17.6%。（編輯：翟思嘉）1110718