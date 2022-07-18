朱琦郁曾任非凡、亞洲衛視寰宇財經台主播，外型美豔的她神似韓國女子天團「少女時代」前成員潔西卡，更因2018年在金控集團尾牙上穿著深V禮服一鞠躬，32F的傲人雙峰呼之欲出而爆紅，被網友封為「倒奶主播」。日前她上節目時自爆，過去待在電視台曾被「假面朋友」私下針對，更被偷拍素顏不雅照散佈至群組。對方小動作頻頻，但她沒有忍氣吞聲，而是找準時機霸氣開撕，宛如古裝宮鬥劇的職場故事讓節目現場驚呼聲不斷。

朱琦郁人美招妒，她在談話性節目《小姐不熙娣》中分享過去主播時期的職場經驗，表示自己剛進新公司就被不少人眼紅、討厭，其中更有表面上看似關心，私底下卻不斷放冷箭的「假面朋友」。某一次，她發現廠商贊助的3天份衣服標牌全都被惡意剪去，更有一些衣服的領口被塗上口紅痕跡，她只能自掏腰包賠償服裝損失。

朱琦郁心中雖有懷疑人選，但始終不敢確定。直到有天她素顏在辦公室化妝，卻感覺有位主播一直在她右手邊拿手機偷拍，之後她經過對方座位，碰巧看見電腦螢幕，竟發現對方將偷拍到的素顏照上傳群組，「她很蠢的是，她剛剛才拍，就立刻把我的素顏照傳到群組裡，說『你知道朱琦郁剛才素顏，她滿臉痘痘超像大嬸耶』。」暗潮洶湧的情節，讓風格一向犀利的主持人小S都聽得目瞪口呆，震驚喊：「真的假的！」其他來賓也紛紛直呼：「妳們到底樑子結多深啊？」

由於那位偷拍主播表面上都假裝跟朱琦郁很要好，朱琦郁便將電腦畫面拍下來蒐集證據，並在後來抓準時機，和對方當面開撕。她開口第一句話，便直言自己來新聞台沒有要交朋友的意思，如果對方討厭她可以直接說，不用演得這麼努力，隨後更霸氣撂下狠話，「其實我在公司平常做人蠻低調的，但有些事情，我也可以高調得讓全公司都知道，妳自己要好自為之。」

宮鬥劇橋段彷彿直接搬到現實中上演，讓錄製現場驚呼聲連連。也許是自知理虧，朱琦郁表示，兩人攤牌後對方便自願請調至別的組，她也公開了那位主播的姓名，不過播出時經過後期消音處理，只知目前已不在台灣新聞圈發展。