台大醫院雲林分院「小腦研究中心」揭牌，邁向國際級研究。（台大醫院雲林分院提供／張朝欣雲林傳真）

台大醫院雲林分院成立「小腦研究中心」，18日舉行揭牌典禮，「小腦研究中心」在科技部腦科技專案計畫支持下，由台大醫學院藥理所副教授潘明楷醫師、王怡梅醫檢師的研究團隊，成功開發「小腦腦波」新技術，可找出最常見的動作障礙疾病「原發性顫抖症」致病機轉，相關成果已發表於國際頂尖醫學期刊。

早年一般觀點，多認為小腦主要與運動、平衡有關，但近年研究指出，小腦神經迴路豐富與密集的程度，並不下於大腦，可能牽涉到更廣泛的神經訊息處理，有如電腦中央處理器的角色，台大醫院雲林分院為對小腦的生理意義、與疾病的關聯作進一步探究，成立「小腦研究中心」。

「小腦研究中心」主任黃偉烈醫師表示，中心短期內將以腦部電生理研究為優先，包括腦波、事件相關電位的量度，也將整合電腦標準化的神經心理測驗，來對神經、精神疾患的中樞神經機轉做探索。長期上，則希望結合腦部造影等技術，闡明小腦的各種生理意義，並提出具有臨床價值的觀點。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說，研究團隊成功開發出「小腦腦波」新技術，成為第1個可直接量測小腦神經電訊號的技術，並應用此技術找出人類最常見的動作障礙疾病「原發性顫抖症」的致病機轉，「原發性顫抖症」占成人4％，老年人更可高達20％，是巴金森氏病的5倍。

黃瑞仁指出，「小腦研究中心」隸屬於台大醫院雲林分院教學研究部，是醫院的第1個純研究單位，具有指標意義，也代表了雲林分院從原本臨床為主的定位，逐漸轉型為具有教學主軸、精確研究的醫學中心型醫院，更是醫院永續發展的重要工作。