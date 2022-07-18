陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。被問到近日報導引述菲律賓交通部表示總統馬科斯已指示就蘇比克一克拉克等3個鐵路專案貸款協議與中方儘快對接商談，汪文斌表示，基礎設施合作是過去6年中菲務實合作一大亮點，中方歡迎馬科斯指示就項目合作與中方商談，將與菲國新政府就此全面對接。

據中新網引述汪文斌說，菲律賓是中國的友好近鄰，始終放在周邊外交優先位置。而菲律賓剛剛成立新一屆政府，中菲關係站在新的起點上，不久前國務委員兼外長王毅也剛訪問菲律賓，與新政府進行深入溝通，雙方確定了大農業、大基建、大能源、大人文等4大重點領域合作，將共同努力把友好合作藍圖一繪到底，更好造福兩國和兩國人民。

汪文斌表示，基礎設施合作是過去6年中菲務實合作一大亮點，雙方合作建成橋樑、水壩等重點項目，包括3條鐵路在內的一系列項目一直在有序推進。因此中方歡迎馬科斯指示菲國主管部門就項目合作與中方商談，將同菲新政府就此全面對接，持續推進項目建設，做好存量，做大增量，打造更多基建合作標竿專案，助菲提升傳統和新基建水準。