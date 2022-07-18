旅美博士曾尹儷日前宣布以無黨參選高雄市長，並發動邀請市民捐助集資150萬元參選保證金，今（18）日正式公布線上募款平台。她直說，財力上無法跟小蝦米、大鯨魚兩位參賽者比擬，但強調自己有為民服務的心。

曾尹儷指出，目前兩大黨六都市長候選人，若被徵召一般政黨會支付選舉保證金，都可以輕鬆支付保證金，沒有意外的話，也可以得到總投票人口數的10％得票，也就是只要超過16萬得票，基本上都可以拿回選舉保證金。

她認為，對於沒有政黨奧援的無黨候選人，眼前光是不合理的登記費150萬，就已經讓很多人卻步，過去很多候選人即使有能力登記參選，但因選票都無法衝破得票數10％門檻，保證金都是被沒收的下場。

她表示，今年在高雄的這場用公民的力量集資推派候選人的實驗行動，實在很需要市民們用小額捐款表達認同，展現市民用捐款的具體行動，可以影響選舉政治的關鍵力量。

她強調，若能順利登記參選，會以其在公共管理的專業，邀請市民來共同瞭解政府如何跟民眾一起合力建設自己的城市的政見，努力爭取更多民眾支持。她並承諾拿回的150萬保證金，將投入繼續推動修改選舉保證金、以及推動小康參政等公益事務的基金使用。