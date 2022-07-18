女星楊可涵（小白兔）從《黑澀會美眉》中出道，並以《含笑食堂》、《新世界》、《珍珠人生》等戲劇走紅，不過她長期為憂鬱症所苦，2015年7月6日在家輕生，最後仍搶救無效，於18日過世，得年27歲。而今（18日）是楊可涵逝世7年，她的臉書在上午悄悄更新，親友思念她寫下：「有點想妳...你在天堂好嗎？」

今天是楊可涵逝世7週年，楊可涵的臉書上午悄悄更新，親友思念她發文：「每年的這個時間，就是大家想你的時候，雖然有時候想起來還是會很氣你，但不過想到你去更好的地方了，也就釋懷了...」，內文還幽默說：「最近強哥打贏官司了，你應該很開心吧？哈！我沒有漏掉跟你Update偶像的近況（但我想天堂消息應該比較快速吧？）」

但最後一句仍感性寫下：「有點想妳...你在天堂好嗎？」加上今天是楊可涵逝世7週年的日子，讓網友看了難過留言：「時間真的過的好快，沒想到7年了」、「可愛的小白兔 我這幾天也在想她」、「想念 最漂亮的珍珠」、「永遠懷念妳，最美的小白兔天使」。

楊可涵臉書全文。（圖／取材自楊可涵（小白兔)臉書）

楊可涵雖然已離開人世，不過家人在她生日、忌日，以及跨年夜等重要節日都會發文，除了分享楊可涵美照，字字句句也流露出對楊可涵的思念，外界都很不捨，楊可涵27歲就香消玉殞。

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