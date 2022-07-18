財政部國產署今日進行地上權開標，全聯、麗寶大舉在中南部搶地，根據開標結果，全聯拿下以2.51億元拿下高雄三民區和3.67億元拿下台南安平區土地；另外麗寶這次也大舉獵地，其中最被外界所關注的高雄鹽埕區，駁二特區1336坪土地，麗寶以4.78億元拿下。

財政部共計今年第二批地上權土地開標，招標9宗土地。北部地區

南部地區有4宗，就標脫了3宗，分別是高雄三民區區土地，底價2.35億元，全聯以2.51億元拿下；高雄鹽埕區駁二1336坪土地，底價3.15億元，麗寶以4.78億元拿下，溢價率高達近52％，相當驚人。

此外，麗寶集團旗下的建義建設也在中部地區大有斬獲，以3589萬元拿下台中市大甲區，以及4896萬元拿下台中市梧棲區土地，再度引起市場關注。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，本次中南部比北部交易更熱，原因有三，其一是中南部地價相對便宜，地租也比北部更低，有利於長期經營，其二，是脫標個案都有長期發展性，業者伺機布局，其三是手上有現金的業者在此時機以擴產邏輯轉進，積極布局。